В 2023 году на строительство нового стадиона в Чернигове планируется выделить 20 миллионов гривен. Они пойдут на подготовку сметно-проектной документации. Также демонтажные работы. Их выделит Министерство молодежи и спорта Украины из госбюджета. Об этом заявил начальник департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОВА Андрей Шемец.

Достойно внимания "Очень больно": в Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе разбомбленной Россией школы

Планируется, что это будет функциональный стадион с подтрибунными помещениями.

В общей сложности на строительство нового стадиона из госбюджета планируют выделить 620 миллионов гривен. Когда в таких условиях начнется строительство – пока не указывают. Но уже в 2027 году новый стадион хотят ввести в эксплуатацию.

При этом еще в марте 2023 года исполняющий обязанности директора стадиона Андрей Волков рассказал, что возобновление стадиона займет четыре года. Однако тогда он называл сумму около 700 миллионов гривен. И, несмотря на то, что после разрушения стадиона было немало разговоров о международной помощи в его восстановлении, в то время единственные средства, которые на это были предусмотрены – бюджетные. Ведь стадион – в государственной собственности.

Тогда же Волков рассказал, когда и сколько планируют выделить деньги на строительство стадиона. Однако тогда речь шла больше о восстановлении, а не строительстве нового стадиона.

"2023 год – это 20 миллионов гривен на проектирование. В 2024 году 415 миллионов мы планируем – строительство основных наших корпусов и спортивных сооружений. 220 миллионов, если не ошибаюсь, мы планируем на 2025 год. И 30 миллионов на 2026-й", – рассказал Андрей Волков.

Стадион в Чернигове разрушился в марте 2022 года, когда российские войска бомбили город. 11 марта российская авиация сбросила несколько мощных авиабомб на стадион. Рядом со стадионом была библиотека, она тоже уничтоженная. Кроме того, на поле стадиона прилетали снаряды, оставив там немалые воронки.

Как выглядел стадион в Чернигове после обстрелов: смотрите видео