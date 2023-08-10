У 2023 році на будівництво нового стадіону в Чернігові планують виділити 20 мільйонів гривень. Вони підуть на підготовку кошторисно-проєктної документації. А також демонтажні роботи. Їх виділить Міністерство молоді та спорту України з держбюджету. Про це заявив начальник департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОВА Андрій Шемець.

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Планується, що це буде мультифункціональний стадіон з підтрибунними приміщеннями.

Загалом на будівництво нового стадіону з держбюджету планують виділити 620 мільйонів гривень. Коли за таких умов розпочнеться будівництво – поки не вказують. Але вже у 2027 році новий стадіон хочуть ввести в експлуатацію.

При цьому ще в березні 2023 року виконувач обов’язків директора стадіону Андрій Волков розповів, що відновлення стадіону займе чотири роки. Однак тоді він називав суму приблизно 700 мільйонів гривень. І попри те, що після руйнування стадіону було чимало розмов про міжнародну допомогу в його відновленні, на той час єдині кошти, які на це були передбаченні – бюджетні. Адже стадіон – у державній власності.

Тоді ж Волков розповів, коли і скільки планують виділити грошей на будівництво стадіону. Однак тоді більше мова йшла про відбудову, а не будівництво нового стадіону.

"2023 рік – це 20 мільйонів гривень на проєктування. У 2024 році 415 мільйонів ми плануємо – будівництво основних наших корпусів та спортивних споруд. 220 мільйонів, якщо не помиляюсь, ми плануємо на 2025 рік. І 30 мільйонів на 2026-й", – розповів Андрій Волков.

Стадіон в Чернігові зазнав руйнувань в березні 2022 року, коли російські війська бомбили місто. 11 березня російська авіація скинула декілька потужних авіабомб на стадіон. Поруч зі стадіоном була бібліотека, яка теж була знищена. Окрім того, на поле самого стадіону прилітали снаряди, залишивши там чималі вирви.

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