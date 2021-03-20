"Стад-де-Франс", домашний стадион сборной Франции по футболу, вскоре станет центром вакцинации. Именно на "Стад-де-Франс" сборная Франции 24 марта примет Украину в отборе на чемпионат мира-2022.

Власть французского департамента Сена – Сен-Дени решила развернуть на "Стад-де-Франс" центр вакцинации от коронавируса.

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Ожидается, что центр начнет свою работу в начале апреля. В центре вакцинации планируют прививать несколько тысяч местных жителей в неделю.

Также там смогут вакцинировать людей, проживающих в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс.

Столь массовая вакцинация должна позволить снизить давление на больницы, куда будет поступать меньше больных,

– сказал глава департамента Сена – Сен-Дени Стефан Труссель.

Центр вакцинации на "Стад-де-Франс" станет самым переоборудованным спортивным комплексом во Франции.

Недавно подобный центр был открыт на стадионе "Велодром", на котором свои матчи играет футбольный клуб Марсель.

На "Велодроме" для вакцинации выделено помещения, расположенные под одной из трибун.

В Сен-Дени, где расположен "Стад-де-Франс", уровень заболеваемости коронавирусом вырос до 546 новых случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней. Это значительно превышает максимальный порог заболеваний, установленный органами здравоохранения на уровне 250.