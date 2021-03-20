Стадион, на котором Украина сыграет с Францией, превратят в центр вакцинации
"Стад-де-Франс", домашний стадион сборной Франции по футболу, вскоре станет центром вакцинации. Именно на "Стад-де-Франс" сборная Франции 24 марта примет Украину в отборе на чемпионат мира-2022.
Источник:Le Parisien
Власть французского департамента Сена – Сен-Дени решила развернуть на "Стад-де-Франс" центр вакцинации от коронавируса.
Примечательно Французский премьер сделал прививку вакциной AstraZeneca
Ожидается, что центр начнет свою работу в начале апреля. В центре вакцинации планируют прививать несколько тысяч местных жителей в неделю.
Также там смогут вакцинировать людей, проживающих в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс.
Столь массовая вакцинация должна позволить снизить давление на больницы, куда будет поступать меньше больных,
– сказал глава департамента Сена – Сен-Дени Стефан Труссель.
Центр вакцинации на "Стад-де-Франс" станет самым переоборудованным спортивным комплексом во Франции.
Недавно подобный центр был открыт на стадионе "Велодром", на котором свои матчи играет футбольный клуб Марсель.
На "Велодроме" для вакцинации выделено помещения, расположенные под одной из трибун.
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