"Стад-де-Франс", домашній стадіон збірної Франції з футболу, незабаром стане центром вакцинації. Саме на "Стад-де-Франс" збірна Франції 24 березня прийме Україну у відборі на чемпіонат світу-2022.

Влада французького департаменту Сена – Сен-Дені вирішила розгорнути на "Стад-де-Франс" центр вакцинації від коронавірусу.

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Очікується, що центр розпочне свою роботу на початку квітня. У центрі вакцинації планують щеплювати декілька тисяч місцевих жителів на тиждень.

Також там зможуть вакцинувати людей, які проживають в інших департаментах столичного регіону Іль-де-Франс.

Настільки масова вакцинація повинна дозволити знизити тиск на лікарні, куди буде надходити менше хворих,

– сказав глава департаменту Сена – Сен-Дені Стефан Труссель.

Центр вакцинації на "Стад-де-Франс" стане найбільшим переобладнаним спортивним комплексом у Франції.

Нещодавно подібний центр був відкритий на стадіоні "Велодром", на якому свої матчі грає футбольний клуб Марсель.

На "Велодромі" для вакцинації виділено приміщення, розташовані під однією з трибун.

У Сен-Дені, де розташований "Стад-де-Франс", рівень захворюваності коронавірусом зріс до 546 нових випадків на 100 000 жителів протягом семи днів. Це значно перевищує максимальний поріг захворювань, встановлений органами охорони здоров'я на рівні 250.