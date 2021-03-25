В Лейк-Уорт-Бич, во Флориде (США), турнир по смешанным единоборствам завершился массовой дракой и стрельбой. Огонь открыл неизвестный зритель.

Мужчина стрелял посреди боя

Во Флориде 20 марта проходил любительский турнир по смешанным единоборствам. В поединке за звание чемпиона в легчайшем весе сошлись Алексис Фернандес и Филипп Валентим.

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На деле оказалось, что драка за пределами октагона куда серьезнее. Болельщики поссорились и начали драку. Один из них достал пистолет и выстрелил в воздух.

О происшествии рассказал бывший боец ​​UFC Эктор Ломбард.

Парень только что стрелял из пистолета среди боя на любительском шоу. Позорное и жалкое поведение труса испортило грандиозный бойцовский вечер,

– заявил он.

После выстрела зрители запаниковали и начали кричать. Охрана пыталась взять все под контроль. Диктор призвал зрителей к спокойствию.

Сообщается, что никаких арестов по итогам инцидента не было. Полиция расследует инцидент.