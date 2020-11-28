У США пінгвінам влаштували прогулянку футбольним стадіоном: милі відео
Океанаріум Shedd Aquarium у США ще навесні закрили для відвідувачів через COVID-19. Його працівникам доводиться самим розважати своїх вихованців. Нещодавно кілька пінгвінів-щасливчиків відвідали футбольний стадіон.
Раніше тваринки "познайомилися" із динозаврами у місцевому музеї. Усі відео працівники океанаріуму публікують на офіційній твіттер-сторінці закладу.
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Спочатку пінгвінам Томбо, Дарвіну, Іззі та Шарлотті показали спортивні роздягальні, а згодом випустили на поле й дали побавитися м'ячами для регбі та соккера.
Працівники океанаріуму зазначили, що такий досвід для їхніх вихованців – вкрай важливий. Адже багато чого вони побачили вперше у житті. Схоже, тваринам сподобалася така прогулянка.
Американські пінгвіни гуляють футбольним стадіоном: дивіться фото та відео Shedd Aquarium
"Магелланові пінгвіни відкривають для себе нове – від трави під перетинчастими лапами до тренувань та пробіжок прямісінько біля воріт", – мовиться у дописі.
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