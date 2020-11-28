Океанаріум Shedd Aquarium у США ще навесні закрили для відвідувачів через COVID-19. Його працівникам доводиться самим розважати своїх вихованців. Нещодавно кілька пінгвінів-щасливчиків відвідали футбольний стадіон.

Раніше тваринки "познайомилися" із динозаврами у місцевому музеї. Усі відео працівники океанаріуму публікують на офіційній твіттер-сторінці закладу.

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Спочатку пінгвінам Томбо, Дарвіну, Іззі та Шарлотті показали спортивні роздягальні, а згодом випустили на поле й дали побавитися м'ячами для регбі та соккера.

Працівники океанаріуму зазначили, що такий досвід для їхніх вихованців – вкрай важливий. Адже багато чого вони побачили вперше у житті. Схоже, тваринам сподобалася така прогулянка.

Американські пінгвіни гуляють футбольним стадіоном: дивіться фото та відео Shedd Aquarium

What does a penguin at @SoldierField sound like? Sound on to make some noise for the end of Monday! pic.twitter.com/mchropd2Pf — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) November 24, 2020

They're waddling down the field, and...goooalll!



Just in time for the height of fall football season, Da Penguins visited our neighbor and the home of Da @ChicagoBears and @ChicagoFire, @SoldierField! pic.twitter.com/SRtyTYm3nk — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) November 23, 2020

"Магелланові пінгвіни відкривають для себе нове – від трави під перетинчастими лапами до тренувань та пробіжок прямісінько біля воріт", – мовиться у дописі.

Цікаво! Чиказький океанаріум – популярний серед місцевих жителів та туристів. Аби хоч якось заробити під час COVID-19, його працівники проводять віртуальні екскурсії та організовують відеочати із тваринками.