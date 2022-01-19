США и Германия рекомендовали спортсменам не брать личные телефоны на Олимпиаду в Пекине

Американские и немецкие спортсмены получили сообщения от своих олимпийских комитетов, где им посоветовали не брать с собой на Олимпиаду-2022 в Пекине личные мобильные телефоны или ноутбуки. Причина в возможном слежении со стороны Китая.

США и Германия стали не первыми странами, которые дали такой совет своим спортсменам и участникам Олимипады-2022. До этого такие же сообщения разослали национальные олимпийские комитеты Великобритании, Канады и Нидерландов.

Все эти страны опасаются шпионажа со стороны Китая. Китайское правительство уже давно обвиняется в проведении скрытого наблюдения за гражданами других стран, когда они въезжают на территорию КНР.

К теме Залы для VR-игр и 5G в поезде: в Китае готовятся к приезду олимпийцев

Олимпийский и Паралимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) поощряет спортсменов брать телефоны, которые можно уничтожить, когда они возвращаются домой вместо того, чтобы брать свои.

"Ваши устройства также могут быть скомпрометированы вредоносным программным обеспечением, что может негативно отразиться на дальнейшем использовании", – говорится в бюллетене USOPC.

В рамках мер противодействия COVID-19, организаторы Пекина-2022 решили, что каждый, кто посещает Игры должен использовать приложение для мониторинга здоровья "My2022". Кроме ответов на ежедневные вопросы касательно здоровья, участники должны загрузить свой сертификат о вакцинации и результатах тестирования на COVID-19.

Немецкая олимпийская спортивная конфедерация попросила членов своей делегации не загружать приложение на свои телефоны, которые им посоветовали оставить дома.

Достойно внимания Масштабная кибератака на Украину: чем "взламывали" государственные сайты – официальная версия

Британский олимпийский комитет сообщил, что он "дал спортсменам и персоналу практические советы, чтобы они могли сделать собственный выбор касательно того, брать с собой на Игры свои персональные устройства или нет".

Олимпийский комитет Нидерландов передаст спортсменам и вспомогательному персоналу телефоны и ноутбуки, которые затем утилизируют, когда они вернутся домой из столицы Китая.