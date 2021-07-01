У хід пішли не тільки кулаки

Бійка сталася під час шостого матчу фіналу Західної конференції. Інцидент стався на останніх хвилинах зустрічі, яка завершилася перемогою Фінікса.

До теми Фінікс сенсаційно вийшов у фінал НБА вперше за 28 років

Декілька вболівальників обох команд влаштували жорстоку бійку. Хто став автором конфлікту – не відомо.

У хід пішли не тільки кулаки, але й все інше, що було під руками.

Зауважимо, що після першого матчу серії у Фініксі на арені також відбулася бійка за участю вболівальників.

Санз оформили перший для себе вихід у фінал НБА з 1993 року. Фінікс бере участь у плей-офф вперше з 2010 року. Клуб жодного разу в історії не ставав чемпіоном НБА.