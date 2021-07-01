У хід пішли не тільки кулаки
Бійка сталася під час шостого матчу фіналу Західної конференції. Інцидент стався на останніх хвилинах зустрічі, яка завершилася перемогою Фінікса.
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Декілька вболівальників обох команд влаштували жорстоку бійку. Хто став автором конфлікту – не відомо.
У хід пішли не тільки кулаки, але й все інше, що було під руками.
Зауважимо, що після першого матчу серії у Фініксі на арені також відбулася бійка за участю вболівальників.