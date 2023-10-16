Доверились легенде клуба: Дарио Срна возглавил донецкий Шахтер

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов-2023/2024 переживает кадровые изменения на тренерском мостике. Шахтер указал "на двери" тренеру, приведшему Зарю к "бронзе" украинского первенства.

В понедельник, 16 октября, стало известно, что донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с Патриком ван Леувеном. Нидерландский тренер провел всего 12 матчей во главе "горняков", однако не смог за это время улучшить качество игры команды.

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Экс-капитан возглавил Шахтер

После официального объявления о расторжении соглашения с Патриком ван Леувеном возник вопрос, кто станет следующим тренером "горняков".

Шахтер оперативно объявил имя специалиста, который будет готовить команду к следующему матчу. Исполняющим обязанности главного тренера действующего чемпиона УПЛ стал легенда клуба Дарио Срна. Будет ли клуб продолжать поиск нового специалиста или останется хорват на постоянной основе пока неизвестно.

До последнего момента Срна занимал должность спортивного директора Шахтера, а до этого с 2003 по 2018 год был безусловным игроком основы клуба на позиции правого защитника и его капитаном. В качестве футболиста завоевал с командой 25 трофеев, среди которых отдельно выделяется триумф в Кубке УЕФА-2008/2009, который до сих пор остается единственным еврокубковым титулом в истории независимой Украины.

Отметим, что раньше были слухи о назначении главным тренером "горняков" Игоря Тудора, но сам Дарио Срна опроверг эту информацию.

. Патрик ван Леувен возглавил Шахтер в июле 2023 года, он сменил в должности главного тренера Игоря Йовичевича, который смог стать с клубом чемпионом Украины в предыдущей кампании. В сезоне-2023/2024 под руководством нидерландца Шахтер одержал 7 побед при 3 ничьих и 2 поражениях, чего оказалось недостаточно для дальнейшего пребывания в клубе.

Следующий матч, в котором дебютирует Дарио Срна, Шахтер сыграет 21 октября в УПЛ против ЛНЗ, начало поединка в 17:00.