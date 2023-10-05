Имена сразу нескольких кандидатов фигурировали в печати. Среди них нашлось место бывшему тренеру Марселя Игорю Тудору, поработавшему во Франции с Русланом Малиновским. Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал эти слухи о Тудоре, который может стать преемником Патрика ван Леувена.

Интересно Капитан Шахтера раскрыл детали разговора с тренером, который помог одолеть Антверпен.

Срна: Принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части

Функционер признался, что в Шахтере никого не устраивает игра и результаты команды, которые она показывает в последних матчах. По словам Срны, в поединке против Антверпена, в котором "горняки" вырвали победу 2:3, все болельщики увидели настоящий Шахтер.

"В жизни всегда нужно время. Мы знаем, куда мы двигаемся. Я уже говорил после Порту, что принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части. Я принимаю всю критику на себя. Я верю в команду, верю в тренерский штаб и верю в наш результат", – сказал бывший игрок "горняков".

Срна рассказал о дружеских отношениях с хорватом Тудором и был ли у него разговор с бывшим тренером "провансальцев", который с конца июня 2023-го находится без работы.

У нас есть тренер – вчера, сегодня и завтра. Это Патрик ван Леувен. То, что кто-то написал... Никто никогда ни с кем не общался. Игорь Тудор – мой друг, но я в жизни с ним не говорил о Шахтере. Некрасиво в день игры писать такой бред,

– ответил Срна.

"Второй тайм показал, какой Шахтер может и должен быть"

Дарио вспомнил времена Пауло Фонсеки в Шахтере, который проиграл Янг Бойзу и вылетел из Лиги чемпионов. После чего "горняки" на волевых обыграли Карпаты 2:3, а со временем Фонсека превратился в одного из лучших тренеров в истории донецкого клуба и Европы.

К слову. Пауло Фонсека возглавлял Шахтер с июля 2016 по конец июня 2019-го. Во главе команды провел 139 матчей и привел "горняков" в 7 трофеев.

Поэтому Срна призвал не делать поспешных выводов, радоваться победе над Антверпеном и двигаться дальше. Дарио уверен в профессионализме тренерского штаба во главе с Ван Леувеном.

Надо праздновать победу и двигаться дальше. Второй тайм показал, какой Шахтер может и должен быть. Сейчас мы на третьем месте в группе. Для украинского футбола это очень важно. А что касается чемпионата Украины, то у нас все впереди. Мы верим в нашу работу и в нашу игру. Еще раз повторюсь. Если у Шахтера будет такая настройка, как во втором тайме, то мы можем не беспокоиться за коэффициент УЕФА и украинский футбол,

– сказал бывший капитан дончан.

После двух туров Шахтер идет на 3 месте в группе "Н", набрав 3 балла. В чемпионате "горняки" после 9 туров лидируют в УПЛ (18 очков).