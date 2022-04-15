Срна оценил игру Шахтера в благотворительном матче против Лехии

Донецкий Шахтер сыграл второй благотворительный матч. В Гданьске "горняки" вышли на поле против местной Лехии.

Срна: Мы играли только украинцами – и выглядели очень неплохо

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал игру дончан. Специалист по достоинству оценил игру "горняков".

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Самое главное в этом матче – помощь Украине. Польша – соседнее государство, всячески поддерживающее и помогающее. Благодарен Лехии, что сыграли сейчас на этом прекрасном стадионе. Это был матч для фанатов, для Украины,

– сказал Срна.

Директор клуба отметил, что матчи играли только украинцы, все игроки показали, что имеют хорошую физическую форму.

"В целом мы удовлетворены уровнем нашей игры. Продемонстрировали достойный футбол без большей части наших основных игроков. Мы играли только украинцами – и выглядели очень неплохо. Гордимся нашими футболистами, нашим президентом. Мы играем для Украины", – добавил хорват.

15 апреля Шахтер сыграл против польской Лехии. Матч закончился победой "горняков". Решающий гол забил 12-летний мальчик, недавно выбравшийся из Мариуполя.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.