Срна: Ми грали лише українцями – і мали дуже непоганий вигляд

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував гру донеччан. Фахівець високу оцінив гру "гірників".

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Найголовніше в цьому матчі – допомога Україні. Польща – сусідня держава, яка всіляко підтримує та допомагає. Вдячний Лехії, що зіграли зараз на цьому прекрасному стадіоні. Це був матч для фанатів, для України,

– сказав Срна.

Директор клубу відзначив, що матчі грали лише українці, всі гравці показали, що мають хорошу фізичну форму.

"Загалом ми задоволені рівнем нашої гри. Продемонстрували гідний футбол без більшої частини наших основних гравців. Ми грали лише українцями – і мали дуже непоганий вигляд. Пишаємося нашими футболістами, нашим президентом. Ми граємо для України", – додав хорват.

15 квітня Шахтар зіграв проти польської Лехії. Матч закінчився перемогою "гірників". Вирішальний гол забив 12-річний хлопчик, який нещодавно вибрався з Маріуполя.

До слова. Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.