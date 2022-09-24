Среди освобожденных из российского плена украинских военных – трое спортсменов

24 сентября 2022 , 15:45
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Источник:

Вадим Гутцайт

Многие украинцы с начала российского военного вторжения пошли защищать свою Родину. В их числе и спортсмены.

Украинские спортсмены попали в ряды защитников Украины и активно участвовали в боях. Так что не обходилось и без того, что некоторые из них оказались в российском плену.

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Вечером 21 сентября состоялся один из крупных обменов пленных, где домой вернулись и украинские защитники из "Азовстали". Среди вернувшихся – и трое спортсменов:

  • тренер по кикбоксингу WAKO Александр Немков,
  • президент РК "Азовец", экс-игрок Национальной сборной команды Украины по регбилигу Анатолий Егоров,
  • чемпион Украины по стрельбе среди Вооруженных Сил Украины, член сборной команды Львовской области по армрестлинга Артем Каширин.

В общей сложности тогда во время обмена домой вернули 215 украинских защитников. Среди них был и врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, спасавший раненых под обстрелами в Мариуполе. Сам он из Одессы и до войны судил футбольные матчи в Украине.

 

Автор: Ігор Саджениця