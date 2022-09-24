Среди освобожденных из российского плена украинских военных – трое спортсменов
Источник:Вадим Гутцайт
Многие украинцы с начала российского военного вторжения пошли защищать свою Родину. В их числе и спортсмены.
Украинские спортсмены попали в ряды защитников Украины и активно участвовали в боях. Так что не обходилось и без того, что некоторые из них оказались в российском плену.
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Вечером 21 сентября состоялся один из крупных обменов пленных, где домой вернулись и украинские защитники из "Азовстали". Среди вернувшихся – и трое спортсменов:
- тренер по кикбоксингу WAKO Александр Немков,
- президент РК "Азовец", экс-игрок Национальной сборной команды Украины по регбилигу Анатолий Егоров,
- чемпион Украины по стрельбе среди Вооруженных Сил Украины, член сборной команды Львовской области по армрестлинга Артем Каширин.
В общей сложности тогда во время обмена домой вернули 215 украинских защитников. Среди них был и врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, спасавший раненых под обстрелами в Мариуполе. Сам он из Одессы и до войны судил футбольные матчи в Украине.