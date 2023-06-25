Европейские игры-2023: Украина одержала третью победу в прыжках в воду

Сборная Украины завоевала третью "золотую" награду в соревнованиях по прыжкам в воду на Европейских играх-2023. Медали выиграл дуэт Алексея Середы и Кирилла Болюха.

В воскресенье, 25 июня, состоялись финальные соревнования синхронных прыжков у воду из 10-метровой вышки. Украина завоевала третью медаль на соревнованиях Европейских игр-2023 в этом виде спорта, пишет 24 Канал.

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Вторая медаль на Европейских играх для обоих прыгунов

Для Болюха и Середы эта победа уже не первая на турнире в Жешуве: Алексей получил командное "золото" в смешанной команде, а Кирилл вместе с Ксенией Байло триумфовал у прыжках с 10-метровой вышки. Также спортсмены впервые в истории стали чемпионами Европы по этой дисциплине!

Украинские спортсмены захватили лидерство после первого прыжка и держались на вершине до пятого, когда их перегнал дуэт из Великобритании. Но 83.16 балла за винтовой прыжок в шестой попытке вернули Болюха и Середу на первое место, что и принесло Украине третью победу на турнире. В тройку также вошел дуэт из Великобритании и Италии.

Прыжки в воду. Синхронные прыжки, 10 метров