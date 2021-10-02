Комментатор перепутал команды

Уже на первых минутах матча Шахтеру удалось открыть счет благодаря голу Даниила Гончарука. Игрок "горняков" переиграл Руслана Нещерета.

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И комментатор игры не сразу понял, кто забил гол. Он начал радоваться мячу, считая, что вперед вышли именно Динамо.

В трансляции даже появился титр, что Динамо вышло вперед.

Уже через несколько секунд комментатор на ютуб-канале исправил ошибку. На самом деле гол забил Шахтер.

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В середине первого тайма Шахтер закрепил преимущество благодаря голу Глущенко и одержал победу со счетом 2:0.

Благодаря победе "горняки" единолично возглавляют турнирную таблицу. Динамо проигрывает Шахтеру уже 6 очков.