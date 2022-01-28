Spotify может стать титульным спонсором Барселоны: компания купит права на "Камп Ноу"

Барселона близка к тому, чтобы ударить по рукам с новым спонсором. Похоже, что дела каталонского клуба идут в лучшую сторону.

Новый спонсор – новые возможности

Такую информацию о новом титульном спонсоре сообщило и издание Mundo Deportivo. Если каталонскому клубу удастся прийти к согласию с Spotify, то скоро это название будет красоваться на форме команды.

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Стриминговый сервис Spotify не только станет титульным спонсором, но и планирует купить название легендарной арены "Камп Ноу". Еще не стоит точно говорить о сотрудничестве. Сейчас только продолжаются переговоры.

Что такое Spotify Шведский сервис потокового аудио в интернете, позволяющий легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

Сотрудничество может принести каталонскому клубу 30 – 60 миллионов евро в год.

Rakuten, японская компания с крупнейшим сайтом электронной коммерции в Японии, больше не желает сотрудничать с испанским грандом. Японская компания выплачивала клубу 55 миллионов евро.

Теперь спонсор не готов отдавать такие деньги, учитывая ситуацию в Барселоне и результаты, которые показывает команда. Такое решение не устраивает президента каталонского клуба.

Тем более, что у сторон 30 июня истекает контракт о сотрудничестве.

Барселона после 21-го тура занимает лишь 5-е место в таблице Ла Лиги. Подопечные Хави получили 35 очков. Также каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, поэтому продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.