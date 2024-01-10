Российские спортсмены, несмотря на санкции, выступят на ЧЕ по фигурному катанию: как это стало возможным

Сегодня, 10 января, в Каунасе (Литва) начался чемпионат Европы по фигурному катанию. На соревнованиях выступят спортсмены из России, но есть нюанс.

Дело в том, что русские фигуристы начали массово менять гражданство. Они выступят на континентальном первенстве других стран.

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Российские фигуристы массово меняют гражданство

Отметим, что таких спортсменов 24.

Одиночное катание, мужчины:

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Никита Старостин (Германия)

Владимир Самойлов (Польша)

Георгий Рештенко (Чехия)

Александр Власенко (Венгрия)

Макар Сунцев (Финляндия)

Федор Читипаховян (Армения)

Одиночное катание, женщины:

Анастасия Губанова (Грузия)

Мария Сенюк (Израиль)

Екатерина Куракова (Польша)

Антонина Дубинина (Сербия)

Соревнования спортивных пар:

Дарья Данилова (Нидерланды)

Павел Ковалев (Франция)

Анастасия Метелкина (Грузия)

Лука Берулава (Грузия)

Мария Павлова (Венгрия)

Алексей Святченко (Венгрия)

Никита Володин (Германия)

Юлия Щетинина (Польша)

Танцы на льду:

Асаф Казимов (Испания)

Глеб Смолкин (Грузия)

Мария Игнатьева (Венгрия)

Евгения Лопарева (Франция)

Никита Лисак (Словакия)

1 марта 2022 г. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой. Поэтому Россия и Белоруссия не допущены к чемпионату Европы-2024.