Річ у тім, що російські фігуристи почали масово змінювати громадянство. Вони виступлять на континентальній першості за інші країни.

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Російські фігуристи масово змінюють громадянство

Зазначимо, що таких спортсменів аж 24.

Одиночне катання, чоловіки:

  • Володимир Литвинцев (Азербайджан)
  • Микита Старостін (Німеччина)
  • Володимир Самойлов (Польща)
  • Георгій Рештенко (Чехія)
  • Олександр Власенко (Угорщина)
  • Макар Сунцев (Фінляндія)
  • Федір Чітіпаховян (Вірменія)

Одиночне катання, жінки:

  • Анастасія Губанова (Грузія)
  • Марія Сенюк (Ізраїль)
  • Катерина Куракова (Польща)
  • Антоніна Дубініна (Сербія)

Змагання спортивних пар:

  • Дар’я Данилова (Нідерланди)
  • Павло Ковальов (Франція)
  • Анастасія Метьолкіна (Грузія)
  • Лука Берулава (Грузія)
  • Марія Павлова (Угорщина)
  • Олексій Святченко (Угорщина)
  • Микита Володін (Німеччина)
  • Юлія Щетиніна (Польща)

Танці на льоду:

  • Асаф Казімов (Іспанія)
  • Гліб Смолкін (Грузія)
  • Марія Ігнатьєва (Угорщина)
  • Євгенія Лопарєва (Франція)
  • Микита Лисак (Словаччина)