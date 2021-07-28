Спортсмены из Израиля курьезно сломали картонную кровать в Олимпийской деревне: видео

Спортсмены не только готовятся к важнейшим в карьере соревнованиям, но и успевают развлекаться. Израильские спортсмены решили проверить на прочность кровати, которые сделаны из картона.

Эксперимент, который дал ответ на вопрос миллионов

Израильские спортсмены решили курьезно проверить условия, в которых живут олимпийцы в Токио. Бейсболист сборной Бен Вангер пояснил, что такой эксперимент они решили сделать после бесчисленного количества вопросов о нестандартных кроватях.

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Он первый прыгнул на кровать, но не сломал ее. Тогда к нему по очереди присоединились еще восемь спортсменов, которые увеличивали вес. Когда на кровати оказалось 9 человек она не выдержала и таки сломалась.

Получили много вопросов о кровати в Олимпийской деревне. Поэтому мы решили проверить и увидеть, сколько израильтян нужно для того, чтобы сломать эту картонную конструкцию,

– сказал бейсболист.

Спортсмены страны дали ответ на такой вопрос – нужно 9 человек. Видео выложили в тиктоке которое мгновенно стало вирусным.

Видео смешного эксперимента спортсменов в Токио

Кровати, которые стали звездами условий на Олимпиаде-2020

Кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы – из пластика. Все они пригодны для дальнейшей переработки. Такие кровати способны выдержать вес до 200 килограммов.



Картонные кровати и пластиковые матрасы / Фото НОК Украины