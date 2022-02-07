Спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде, – в Норвегии высказались об атлетах ОКР

Спортсмен из России Александр Большунов победил 6 февраля в скиатлоне. Представитель ОКР получил первенство с очень большим отрывом.

"Россиян нельзя было пускать на Олимпиаду"

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался касательно выступления российских лыжников на Олимпиаде-2022. Он подчеркнул, что спортсмены из России не должны выступать под флагом ОКР. Более того – он убежден, что Российская Федерация вообще не должна участвовать в Играх.

Интересно Это абсолютная дичь, – победа россиянина на Олимпиаде-2022 вызывает сомнения у спортсменов

"Все, что сейчас происходит – легкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя на самом деле спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде", – сказал представитель СМИ.

Буквенная конструкция сборной России на Олимпиаде стала провокацией. Приговор не имеет реального значения. Именно на это и рассчитывал МОК. Организация хотела отправить на Игры одно из крупнейших спортивных государств мира и получить деньги от спонсоров. Так не должно быть. Россиян нельзя было пускать на Олимпиаду,

– отметил специалист.

Норвежец убежден, что единственный верный вариант – полностью запретить России участвовать в Играх в течение четырех лет.

"Именно так необходимо действовать перед серьезным и систематическим мошенничеством, даже если это все происходит под эгидой правительства. Дело не в том, что безобидным спортсменам нельзя давать шанс осуществить олимпийские мечты. Просто наказание без реальных последствий лишается своего основного элемента, а именно предупредительного эффекта. Хотя стоит признать, что коллективное наказание является инструментом, которым пользуются неохотно", – добавил журналист.

Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022