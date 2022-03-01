Спортсменов России и Беларуси отстранили от всех соревнований по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Мир присоединяется к бойкоту России

В понедельник, 28 февраля, МОК выступил с официальной позицией, в которой рекомендовал всем международным спортивным организациям не допускать на соревнования спортсменов из России и Беларуси.

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"Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров, совет ISU согласилась с тем, что до дальнейшего уведомления фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, в частности к чемпионатам ISU", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ISU отметили, что при необходимости готовы предпринять дополнительные шаги в отношении России и Беларуси. В чем именно они заключаются – в организации не конкретизировали.

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