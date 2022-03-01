Світ приєднується до бойкоту Росії

У понеділок, 28 лютого, МОК виступив з офіційною позицією, у якій рекомендував усім міжнародним спортивним організаціям не допускати на змагання спортсменів з Росії та Білорусі.

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"Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань із фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів, рада ISU погодилася з тим, що до подальшого повідомлення фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі в міжнародних змаганнях із фігурного катання, зокрема до чемпіонатів ISU", – йдеться у заяві.

Крім того, в ISU зазначили, що за необхідності готові зробити додаткові кроки відносно Росії та Білорусі. У чому саме вони полягають в організації не конкретизували.

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