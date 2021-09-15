Спортсменам могут разрешить употреблять марихуану

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет рассмотреть статус каннабиса как запрещенного вещества для спортсменов. Если марихуану исключат из этого списка, то спортсменам не будет грозить дисквалификация за ее употребление.

Исполнительный комитет WADA разрешил консультативной группе экспертов начать научное рассмотрение статуса каннабиса. Однако это произойдет в 2022 году.

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На такой шаг в организации решили пойти "после получения запросов от ряда заинтересованных сторон". Кто именно обращался – не указано.

Пока же каннабис и в дальнейшем остается в перечне запрещенных веществ. И до конца 2022 года он там будет находиться. Поэтому спортсменам за его употребление будет грозить дисквалификация.

Самый известный случай дисквалификации за употребление марихуаны произошел накануне Олимпиады-2020. Американскую бегунью Ша'Карри Ричардсон дисквалифицировали за употребление марихуаны. Произошло это как раз накануне начала Олимпиады-2020, поэтому она пропустила Игры в Токио. Хотя считалась фавориткой в беге на 100 и 200 метров. Спортсменка заявила, что употребляла марихуану, чтобы справиться со стрессом – накануне у нее умерла мама.

Стоит добавить, что за употребление каннабиса сейчас грозит дисквалификация от одного до трех месяцев. Хотя до 2021 года спортсмены могли быть дисквалифицированы до четырех лет. Но у WADA пошли на смягчение, ведь употребление каннабиса не дает никаких физических преимуществ.