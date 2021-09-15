Виконавчий комітет WADA дозволив консультативній групі експертів розпочати науковий розгляд статусу канабісу. Однак це станеться в 2022 році.

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На такий крок в організації вирішили піти "після отримання запитів від ряду зацікавлених сторін". Хто саме звертався – не вказано.

Поки ж канабіс і надалі залишається у переліку заборонених речовин. І до кінця 2022 року він там перебуватиме. Тож спортсменам за його вживання загрожуватиме дискваліфікація.

Найвідоміший випадок дискваліфікації за вживання марихуани стався напередодні Олімпіади-2020. Американську бігунку Ша'Керрі Річардсон дискваліфікували за вживання марихуани. Сталося це якраз напередодні початку Олімпіади-2020, тож вона пропустила Ігри в Токіо. Хоча вважалася фавориткою у бігу на 100 та 200 метрів. Спортсменка заявила, що вживала марихуану, щоб справитися зі стресом – напередодні в неї померла мама.

Варто додати, що за вживання канабісу зараз загрожує дискваліфікація від одного до трьох місяців. Хоча до 2021 року спортсмени могли бути дискваліфіковані до чотирьох років. Але у WADA пішли на пом'якшення, адже вживання канабісу не дає жодних фізичних переваг.