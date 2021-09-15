Исполнительный комитет WADA разрешил консультативной группе экспертов начать научное рассмотрение статуса каннабиса. Однако это произойдет в 2022 году.

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На такой шаг в организации решили пойти "после получения запросов от ряда заинтересованных сторон". Кто именно обращался – не указано.

Пока же каннабис и в дальнейшем остается в перечне запрещенных веществ. И до конца 2022 года он там будет находиться. Поэтому спортсменам за его употребление будет грозить дисквалификация.

Самый известный случай дисквалификации за употребление марихуаны произошел накануне Олимпиады-2020. Американскую бегунью Ша'Карри Ричардсон дисквалифицировали за употребление марихуаны. Произошло это как раз накануне начала Олимпиады-2020, поэтому она пропустила Игры в Токио. Хотя считалась фавориткой в беге на 100 и 200 метров. Спортсменка заявила, что употребляла марихуану, чтобы справиться со стрессом – накануне у нее умерла мама.

Стоит добавить, что за употребление каннабиса сейчас грозит дисквалификация от одного до трех месяцев. Хотя до 2021 года спортсмены могли быть дисквалифицированы до четырех лет. Но у WADA пошли на смягчение, ведь употребление каннабиса не дает никаких физических преимуществ.