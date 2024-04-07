Прислуживает оккупантам: скандальный спортсмен Белобоков выступил на соревнованиях от России

Скандально известный спортсмен из Мариуполя выступил на международных соревнованиях от имени России. До полномасштабного вторжения он даже представлял Украину на "Играх непокоренных".

Но впоследствии Белобоков и его жена – Татьяна продались российским захватчикам. Детали 24 Каналу рассказал волонтер и блогер Николай Осиченко.

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Предатель Украины выступил в США от России

"Этот Белобоков, который прислуживает оккупационной власти в Мариуполе выступил в Мексике на международных соревнованиях", – сообщил блогер.

Более того, предатель Украины записал из Мексики видеообращение, где рассказал, как он благодарен оккупантам в Мариуполе и призвал "любить родину".

Предатель Украины Белобоков записал обращение: смотрите видео

Что известно о Белобокове

В 2018 году Белобоков попал в скандал на "Играх непокоренных". Дело в том, что условием для участия в этих соревнованиях являются травмы, полученные во время боевых действий. Однако впоследствии стало известно, что скандальный спортсмен получил бытовую травму, которая никак не касалась фронта.

В конце февраля 2022 года Белобокова эвакуировали вместе с Донецким юридическим университетом из Мариуполя в Кропивницкий. Он сбежал из автобуса и вернулся в город, который оккупировали россияне.

Его жена Татьяна сейчас работает в прокуратуре квазиреспублики на оккупированной Донетчине.

ТОП-10 предателей украинского спорта

В ТОП крупнейших предателей украинского спорта входят:

футболист Анатолий Тимощук;

футболистка сборной Украины Дарья Кравец;

скандальный Василий Ломаченко;

олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова;

сумоистка Ольга Давидко;

футболист Виталий Виценец;

легкоатлет Сергей Бубка;

бывший член сборной Украины по спортивной гимнастике Максим Василенко;

мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Геннадий Красильников;

футболист Дмитрий Иванисеня.

Что известно о предателях Украины и скандалах с ними – читайте в материале 24 Канала.