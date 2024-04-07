Но впоследствии Белобоков и его жена – Татьяна продались российским захватчикам. Детали 24 Каналу рассказал волонтер и блогер Николай Осиченко.
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Предатель Украины выступил в США от России
"Этот Белобоков, который прислуживает оккупационной власти в Мариуполе выступил в Мексике на международных соревнованиях", – сообщил блогер.
Более того, предатель Украины записал из Мексики видеообращение, где рассказал, как он благодарен оккупантам в Мариуполе и призвал "любить родину".
Предатель Украины Белобоков записал обращение: смотрите видео
Что известно о Белобокове
В 2018 году Белобоков попал в скандал на "Играх непокоренных". Дело в том, что условием для участия в этих соревнованиях являются травмы, полученные во время боевых действий. Однако впоследствии стало известно, что скандальный спортсмен получил бытовую травму, которая никак не касалась фронта.
В конце февраля 2022 года Белобокова эвакуировали вместе с Донецким юридическим университетом из Мариуполя в Кропивницкий. Он сбежал из автобуса и вернулся в город, который оккупировали россияне.
Его жена Татьяна сейчас работает в прокуратуре квазиреспублики на оккупированной Донетчине.
ТОП-10 предателей украинского спорта
В ТОП крупнейших предателей украинского спорта входят:
- футболист Анатолий Тимощук;
- футболистка сборной Украины Дарья Кравец;
- скандальный Василий Ломаченко;
- олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова;
- сумоистка Ольга Давидко;
- футболист Виталий Виценец;
- легкоатлет Сергей Бубка;
- бывший член сборной Украины по спортивной гимнастике Максим Василенко;
- мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Геннадий Красильников;
- футболист Дмитрий Иванисеня.
Что известно о предателях Украины и скандалах с ними – читайте в материале 24 Канала.