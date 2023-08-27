Террористам не сломать украинцев: поврежденный россиянами спорткомплекс в Днепре возобновил работу

Спортивное сооружение претерпело значительные разрушения из-за ракетной атаки российских террористов. Однако совместными усилиями волонтеров и неравнодушных людей удалось возобновить работу объекта.

15 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одна из смертоносных ракет, запущенная по Днепру, попала по спортивному комплексу "Метеор".

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Спорткомплекс возобновили, несмотря на значительные разрушения.

В результате взрыва возникла огромная воронка вблизи комплекса, вылетели окна, двери, были повреждены стены и фасад сооружения. Благодаря общим усилиям волонтеров и спортсменов удалось быстро восстановить работу важного объекта.

По сообщению Facebook-страницы комплекса, малые бассейны начнут свою работу согласно расписанию в понедельник, 28 августа. С 30 августа станет доступен большой бассейн и тренажерные залы.

Напомним, что в результате ракетного удара чуть не погиб двукратный чемпион Европы по плаванию на спине среди юниоров и будущий участник Олимпиады-2024 Александр Желтяков. Спортсмен в момент террористической атаки вместе с командой находился в отеле рядом со спорткомплексом.

Спорткомплекс "Метеор" – настоящая кузница звезд украинского спорта. Именно в этом бассейне тренировался серебряный и бронзовый призер Олимипады-2020 в Токио Михаил Романчук. Рекордсмен Украины и участник ОИ-2020 Денис Кесиль тоже готовится к соревнованиям в бассейне СК "Метеор".