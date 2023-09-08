Спортивный директор Сандерленда в восторге от трансфера Назария Русина. В Англии убеждены, что игрок все же поздно раскрылся.
Достойно внимания Порадовал болельщиков техническим исполнением: Беседин забил красивый гол в Казахстане – видео
Раздали аванс
Украинский форвард Назарий Русин перебрался в состояние "черных кошек" из луганской Зари. Выступающий во втором по силе английском дивизионе Сандерленд выплатил за футболиста 2,5 миллиона евро. Спортивный директор клуба Кристиан Спикмен расхвалил нападающего и признался, что ожидает, что Русин станет тем, кто поможет коллективу добиться высот.
Представитель "черных кошек" отметил, что трансфер Назария был действительно сложным процессом на нескольких фронтах, поскольку переговоры с Зарей продолжались несколько месяцев. Спикмен отметил, что Сандерленд пришлось провести медицинское обследование украинца в Европе, а самому Русину пришлось пробыть в пути 22 часа, чтобы убедиться, что переход все же состоится. Также клуб прошел процесс получения визы для нападающего, поэтому он уже успел присоединиться к команде.
Русин поздно открылся, однако в последние два года демонстрировал хороший уровень. Ожидаем, что он приедет сюда, и после небольшой адаптации сможет повлиять на команду и стать основным игроком. Это то, что мы видели в его играх, и это то, что мы чувствуем, что он может привнести,
– сказал Спикмен.
Напомним, что Сандерленд с 7 очками в активе занимает 9-е место в Чемпионшипе после 5 сыгранных поединков – две победы (над Саутгемптоном и Ротергемом), два поражения (от Престона и Ипсвича) и одна ничья (с Ковентри). Назарий Русин сможет дебютировать за "черных кошек" уже 16 сентября в игре против КПР, которая состоится в рамках Чемпионшипа.
Выступления Назария Русина
- Назарий – питомец киевского Динамо, где и началась его профессиональная карьера. В состоянии "бело-синих" форвард провел 41 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
- Слова Спикмена о "позднем раскрытии" форварда достаточно правдивы, поскольку период пребывания Русина в состоянии "бобров" переплетался со многими арендами. В частности, Назарий успел временно поиграть за Зорю, Днепра-1, Черноморец и польскую Легию (не смог себя хорошо проявить из-за проблем с характером).
- Но вот в начале прошлого сезона Назарий стал полноценным игроком Зари, заплатившей за форварда 250 тысяч евро. Под руководством Патрика ван Леувена, использовавшего его на позиции вингера, Русин стал лучшим бомбардиром луганского коллектива в прошлом чемпионате (13 голов). В результате Назарий получил вызов в сборную Украины.