Спортивный директор Сандерленда в восторге от трансфера Назария Русина. В Англии убеждены, что игрок все же поздно раскрылся.

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Раздали аванс

Украинский форвард Назарий Русин перебрался в состояние "черных кошек" из луганской Зари. Выступающий во втором по силе английском дивизионе Сандерленд выплатил за футболиста 2,5 миллиона евро. Спортивный директор клуба Кристиан Спикмен расхвалил нападающего и признался, что ожидает, что Русин станет тем, кто поможет коллективу добиться высот.

Кстати говоря. Русин отмечал, что мог остаться в Заре при условии, что коллектив продолжит тренировать перебравшегося в Шахтер Патрик ван Лавуэн.

Представитель "черных кошек" отметил, что трансфер Назария был действительно сложным процессом на нескольких фронтах, поскольку переговоры с Зарей продолжались несколько месяцев. Спикмен отметил, что Сандерленд пришлось провести медицинское обследование украинца в Европе, а самому Русину пришлось пробыть в пути 22 часа, чтобы убедиться, что переход все же состоится. Также клуб прошел процесс получения визы для нападающего, поэтому он уже успел присоединиться к команде.

Русин поздно открылся, однако в последние два года демонстрировал хороший уровень. Ожидаем, что он приедет сюда, и после небольшой адаптации сможет повлиять на команду и стать основным игроком. Это то, что мы видели в его играх, и это то, что мы чувствуем, что он может привнести,

– сказал Спикмен.

Напомним, что Сандерленд с 7 очками в активе занимает 9-е место в Чемпионшипе после 5 сыгранных поединков – две победы (над Саутгемптоном и Ротергемом), два поражения (от Престона и Ипсвича) и одна ничья (с Ковентри). Назарий Русин сможет дебютировать за "черных кошек" уже 16 сентября в игре против КПР, которая состоится в рамках Чемпионшипа.

Выступления Назария Русина