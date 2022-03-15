Спортивный арбитражный суд отреагировал на апелляцию россиян относительно дисквалификации

Спортивный арбитражный суд отреагировал на апелляцию россиян по отстранению от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. CAS оставил в силе запрет российским футбольным командам участвовать в соревнованиях.

Российский футбол двигается в правильном направлении

28 февраля в ФИФА заявили, что Россия сможет продолжать играть под названием "Русский футбольный союз". Также россиян лишили флага и гимна.

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Затем в совместном заявлении УЕФА обнародовали информацию о том, что национальные сборные России и ее клубы были отстранены от всех соревнований.

Соответствующее решение возмутило россиян, и они обратились с апелляцией к CAS. Одним из требований было приостановление постановления ФИФА и УЕФА на время рассмотрения дела, чтобы российские команды могли продолжать участвовать в соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд отказал наивным россиянам.

В европейских клубных соревнованиях в момент объявления участвовал только московский Спартак.

CAS также еще будет рассматривать дело по исключению Россию по отбору на чемпионат мира-2022.