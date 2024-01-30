Бассейны, корт и целые стадионы: какие знаковые спортивные объекты Украины уничтожила Россия

С первых дней полномасштабной войны украинцы продолжают доказывать всем свою непокорность. Сине-желтая нация продолжает жить дальше и преуспевать на спортивном фронте, несмотря на безумные разрушения спортивной инфраструктуры.

Оккупанты безжалостно уничтожают все на своем пути, а те места куда не могут зайти обстреливают из воздуха. 24 Канал выделил какие спортивные объекты разрушил враг из-за своей ненависти ко всему цивилизованному миру.

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Они уничтожают нашу спортивную инфраструктуру, но не уничтожат спорт.

Экс-министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отмечал что такого развития спортивной инфраструктуры как было за последние 2 года Украина еще не имела. Однако к большому сожалению мы многое потеряли. По словам Гутцайта, повреждено 343 спортивных объекта, из них 95 разрушены полностью или уничтожены частично, а разрушения оцениваются более чем в 250 миллионов долларов.

Наибольший ущерб нанесен инфраструктуре в Луганской – 89, Донецкой – 61, Харьковской – 46, Николаевской – 27, Херсонской – 24, Киевской – 21, Днепропетровской – 15, Черниговской – 12, Сумской – 11 областях.

Стадион "Локомотив"

23 января после российского обстрела был разрушен футбольный стадион "Локомотив". Через несколько месяцев до уничтожения арена обновилась после ремонтных работ. Впрочем, теперь после взрывов база уничтожена.



Разрушенный стадион Локомотив / Фото Укрзалізниці

Олимпийский бассейн "Нептун"

В 2021 году в Мариуполе было построено 50-метровый олимпийский бассейн "Нептун" на котором могли начаться занятия для детей и взрослой сборной, но вместо шума воды и тренировок вокруг обломки.



Бассейн "Нептун" / Фото Мариупольского городского совета

Школа хоккея и фигурного катания "Альтаир"

В крупнейшую школу хоккея и фигурного катания в Украине "Альтаир" на Донеччине попала вражеская ракета, в результате чего начался пожар. Это было не только местом спорта, но и местом, где хранился состав гуманитарной помощи.



Разрушенная школа / Фото Суспільне Донбас

Ледовый дворец

В Северодонецке оккупанты уничтожили ледовый дворец спорта, работавший еще в далеком 1975 году.



Уничтоженный ледовый дворец / Фото Суспільне Донбас

"Донбасс Арена"

На родном стадионе Шахтера произошло событие, которое запечатлелось в памяти украинцев навсегда Евро-2012. На стадионе "горняков" состоялось пять матчей, а после завершения чемпионата Европейский футбольный союз признал "Донбасс Арену" лучшим стадионом Евро-2012. В настоящее время стадион разваливается.

В пропагандистских СМИ даже фигурировала информация о сносе домашней арены донецкого клуба.



Разрушение на "Донбасс Арене" / Скриншот с видео

Спортивно комплекс "Унифехт"

Здание харьковского спортивного комплекса "Унифехт" пострадало от попадания снаряда.



Уничтоженный комплекс "Унифехт" / Фото Нацполиция Украины

Лыжная база в Черниговской области

В селе Новоселовка Черниговской области была разбита лыжная база. Еще два года назад здесь проходили всеукраинские соревнования и тренировки для игроков сборных по биатлону и лыжным гонкам. Теперь, несмотря на масштабные повреждения, дети тренируются на фоне разрушенной базы, которую Федерация биатлона Украины планирует отстроить за средства благотворительного фонда "Восстановление инфраструктуры биатлона".



Биатлонная и лыжная база в Черниговской области / Фото Biathlon.com.ua

Стадион черниговской Десны

На футбольном стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове украинская молодежь в очередной раз доказала, что никакие руины не способны сломать наш крепкий украинский дух. Ранее здесь свои матчи проводила черниговская Десна, а в апреле дети вместе с директором стадиона организовали поединок.



Разрушенный стадион ФК Десны / Фото val.ua

Теннисный центр в Ирпене

Во время страшной трагедии в Ирпене враги уничтожали все и всех на своем пути. Следовательно, разрушен теннисный центр Федерации тенниса Украины функционировавший с 2019 года Ирпенскую ДЮСШ городской стадион "Чемпион" и другое.



Теннисный центр в Ирпене / Фото теннисного центра ФТУ

Спорткомплекс "Авангард"

Киевские спортивные инфраструктуры тоже пострадали. В спорткомплексе "Авангард" разрушен гимнастический баскетбольный и футбольный спортзалы. Кроме этого комплекс имел ледовую арену фитнес-клуб и магазины, где можно было приобрести спортивный инвентарь.



Спорткомплекс "Авангард" / Фото Юлия Хан

База Мариуполя

Еще один стадион и базу оккупанты уничтожили в Мариуполе. Вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин на своей странице в фейсбуке посвятил не один пост арене и поделился фотографиями. В одной из публикаций он отметил: "Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "Русский мир" горы в аду!".



Тренировочные поля Мариуполя / Фото Андрея Санина