Спортивная гордость Украины Харлан впервые выступит на турнире после неудачной Олимпиады-2020

Поклонники фехтовальщицы наконец-то ждали того момента, когда снова смогут увидеть любимую спортсменку с саблей в руках. Ольга Харлан возвращается после паузы.

Возвращение, которого все так ждали

31-летняя саблистка после Олимпийских игр-2020, закончившихся для нее полным провалом, еще не участвовала в соревнованиях. Перерыв Ольги Харлан длился девять месяцев.

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Первым после Олимпиады турниром для Харлана станет этап Кубка мира в Тунисе. Соревнования продлятся с 6 по 8 мая.

Отметим, что фанаты могли уже не увидеть Ольгу с шаблем в руках. Фехтовальщица серьезно задумывалась об окончании успешной карьеры, но все-таки продолжит радовать своих поклонников новыми победами. Все стычки за участие Харлана всегда отличаются характером и эмоциональностью.

Ранее Харлан намекнула, что попытается поехать в Париж на Олимпиасские игры, которые состоятся в 2024 году.

Вместе с Ольгой в Тунисе честь Украины в женской сабле будут защищать Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Александра Бондарь и Валерия Проченко.

Отметим, что Ольга, у которой основная аудитория из-за границы, продолжает показывать настоящие реалии ужаса, который в Украине совершила страна-агрессора.

Она активно осуждает слова политических деятелей враждебной страны.

Николаев – родной город фехтовальщицы стал одним из эпицентров войны в Украине.

Харлан вместе с сестрой и ее сыном удалось выехать в бойфренд в Италию. Там Ольга готовится, чтобы приносить Украине новые победы на спортивном фронте.

Кратко о главных достижениях Ольги Харлан