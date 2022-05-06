Спортивная гордость Украины Харлан впервые выступит на турнире после неудачной Олимпиады-2020
Источник:Суспільне Спорт
Поклонники фехтовальщицы наконец-то ждали того момента, когда снова смогут увидеть любимую спортсменку с саблей в руках. Ольга Харлан возвращается после паузы.
Возвращение, которого все так ждали
31-летняя саблистка после Олимпийских игр-2020, закончившихся для нее полным провалом, еще не участвовала в соревнованиях. Перерыв Ольги Харлан длился девять месяцев.
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Первым после Олимпиады турниром для Харлана станет этап Кубка мира в Тунисе. Соревнования продлятся с 6 по 8 мая.
Отметим, что фанаты могли уже не увидеть Ольгу с шаблем в руках. Фехтовальщица серьезно задумывалась об окончании успешной карьеры, но все-таки продолжит радовать своих поклонников новыми победами. Все стычки за участие Харлана всегда отличаются характером и эмоциональностью.
Ранее Харлан намекнула, что попытается поехать в Париж на Олимпиасские игры, которые состоятся в 2024 году.
Вместе с Ольгой в Тунисе честь Украины в женской сабле будут защищать Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Александра Бондарь и Валерия Проченко.
- Отметим, что Ольга, у которой основная аудитория из-за границы, продолжает показывать настоящие реалии ужаса, который в Украине совершила страна-агрессора.
- Она активно осуждает слова политических деятелей враждебной страны.
- Николаев – родной город фехтовальщицы стал одним из эпицентров войны в Украине.
- Харлан вместе с сестрой и ее сыном удалось выехать в бойфренд в Италию. Там Ольга готовится, чтобы приносить Украине новые победы на спортивном фронте.
Кратко о главных достижениях Ольги Харлан
- Ольга Харлан – самая титулованная фехтовальщица не только Украины, но и всего мира. В наследии саблисты четыре награды из Олимпийских игр.
- В 2008 году фехтовальщица получила звание олимпийской чемпионки в командном первенстве.
- Уже четыре года спустя Харлан получила первую индивидуальную олимпийскую медаль – "бронза".
- Уже на следующей Олимпиаде-2016 Рио-де-Жанейро стало удачливым городом для украинки. Ольга завоевала две награды – "серебро" в команде и "бронзу" в личном.
- В Токио-2020 прекратила борьбу уже в первой схватке. ридницей Харлан стала китаянка Хенгуй Ян – 12:15. Такой результат шокировал все фехтовальное сообщество. Другие достижения Харлан даже сложно перечислить, не хватит даже недели, чтобы рассказать об успешной карьере фехтовальщицы, которая неоднократно поднимала украинский флаг на международных соревнованиях.