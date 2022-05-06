Спортивная гордость Украины Харлан впервые выступит на турнире после неудачной Олимпиады-2020

6 мая 2022 , 09:35
Читати новину українською

Источник:

Суспільне Спорт

Поклонники фехтовальщицы наконец-то ждали того момента, когда снова смогут увидеть любимую спортсменку с саблей в руках. Ольга Харлан возвращается после паузы.

Возвращение, которого все так ждали

31-летняя саблистка после Олимпийских игр-2020, закончившихся для нее полным провалом, еще не участвовала в соревнованиях. Перерыв Ольги Харлан длился девять месяцев.

Читайте также Харлан показала, как выглядит ее родной район в Николаеве после обстрелов оккупантов

Первым после Олимпиады турниром для Харлана станет этап Кубка мира в Тунисе. Соревнования продлятся с 6 по 8 мая.

Отметим, что фанаты могли уже не увидеть Ольгу с шаблем в руках. Фехтовальщица серьезно задумывалась об окончании успешной карьеры, но все-таки продолжит радовать своих поклонников новыми победами. Все стычки за участие Харлана всегда отличаются характером и эмоциональностью.

Ранее Харлан намекнула, что попытается поехать в Париж на Олимпиасские игры, которые состоятся в 2024 году.

Вместе с Ольгой в Тунисе честь Украины в женской сабле будут защищать Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Александра Бондарь и Валерия Проченко.

  • Отметим, что Ольга, у которой основная аудитория из-за границы, продолжает показывать настоящие реалии ужаса, который в Украине совершила страна-агрессора.
  • Она активно осуждает слова политических деятелей враждебной страны.
  • Николаев – родной город фехтовальщицы стал одним из эпицентров войны в Украине.
  • Харлан вместе с сестрой и ее сыном удалось выехать в бойфренд в Италию. Там Ольга готовится, чтобы приносить Украине новые победы на спортивном фронте.

Кратко о главных достижениях Ольги Харлан

  • Ольга Харлан – самая титулованная фехтовальщица не только Украины, но и всего мира. В наследии саблисты четыре награды из Олимпийских игр.
  • В 2008 году фехтовальщица получила звание олимпийской чемпионки в командном первенстве.
  • Уже четыре года спустя Харлан получила первую индивидуальную олимпийскую медаль – "бронза".
  • Уже на следующей Олимпиаде-2016 Рио-де-Жанейро стало удачливым городом для украинки. Ольга завоевала две награды – "серебро" в команде и "бронзу" в личном.
  • В Токио-2020 прекратила борьбу уже в первой схватке. ридницей Харлан стала китаянка Хенгуй Ян – 12:15. Такой результат шокировал все фехтовальное сообщество. Другие достижения Харлан даже сложно перечислить, не хватит даже недели, чтобы рассказать об успешной карьере фехтовальщицы, которая неоднократно поднимала украинский флаг на международных соревнованиях.
Автор: Софія Кулай