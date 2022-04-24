Харлан поделилась жуткими кадрами
На своей странице в инстаграме Харлан показала последствия обстрелов родного района в Николаеве. Спортсменка заявила, что испытывает ненависть к "русскому меру".
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Николаев. Это район, где я выросла. Родилась там. Ходила в школу. Это было сегодня утром. И сейчас идет обстрел. В эту самую секунду,
– написала Ольга.
Оккупанты разрушили родной район спортсменки / Фото из инстаграма Харлан
Следующее фото она добавила со словом "ненавижу".
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