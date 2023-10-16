В этот раз Sport&Business Club провел очередную встречу единомышленников из мира спорта, бизнеса и медиа. На ивенте обсуждались темы популяризации спорта и практический опыт в сфере спортивного маркетинга, пишет 24 Канал.

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Мероприятие прошло в закрытом формате. Участники ивента могли задонатить на авто для Государственной пограничной службы Украины. Ведь военнослужащие ГНСУ работают прямо на линии столкновения и первыми встречают врага. И автомобиль поможет защитникам Украины выполнять боевые задания.

Дмитрий Поворознюк, Максим Мотин, Алексей Брага, Андрей Матящук

Спорт продолжает жить, но на каждой встрече Клуба мы подчеркиваем, что это благодаря силам обороны Украины. Поэтому мы привносим благотворительную цель в наши мероприятия, собирая средства для одного из участников Клуба, который выполняет боевые задания на востоке. Мы ждем его и других, кто воюет, а пока развиваем спорт здесь. А он развивается – и с помощью наших встреч, общения спорта с бизнесом, спорта по медиа, вместе мы становимся лучше. Ведь мы имеем общие проблемы, и должны находить общие пути для их решения,

– прокомментировал директор Sport&Business Club Украина Алексей Брага.

Алексей Брага, Святослав Сирота, Наталья Радчук с коллегами

Кстати говоря. Среди спикеров, кто делился собственным опытом, были генеральный директор Sport&Business Club Алексей Брага, Co-founder Trendets Projects Дмитрий Поворознюк, Head of PR FAVBET Ксения Тюрикова, координатор Fairsport Наталья Радчук, CEO Podium Sport Marketing Group Юрий Шаповалов, спортивный менеджер Лиги TMS Сергей Погосян, ветеран ССО и основатель проекта TMS HUB Артем "Грот" Кузьмич, тренер боксера Дениса Беринчика Егор Голуб.

"Развитие спорта важно сегодня даже в условиях войны. И такие неформальные встречи стимулируют больше обращать внимание и на проблемы в спорте, и на быстрое их решение, и на наши общие победы. Спорт объединяет, а такой нетворкинг – стимулирует его популяризацию в Украине ", – рассказывают в FAVBET.

Head of PR FAVBET Ксения Тюрикова