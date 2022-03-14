Спорт вне политики – Луческу сенсационно не поддержал изоляцию России от международных турниров
Источник:Gianluca Di Marzio
Главный тренер Динамо и экснаставник Шахтера Мирча Луческу рассказал, что он думает о нападении российской армии на Украину.
У Луческу есть свое видение событий в Украине, которую он успешно покинул в первые дни боевых действий.
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"Мы вернулись из Турции за два дня до начала войны. Федерация прервала чемпионат на месяц, но я думаю, что восстановить его будет очень тяжело. Я уехал с иностранными игроками благодаря Чеферину, УЕФА и футбольным ассоциациям. Некоторые игроки остались в Киеве и уехали на базу. Позже я помог уехать семьям нескольких украинских футболистов", – начал он.
Мирча заявил, что украинцы и россияне жили вместе, как братья и это, скорее, политическая проблема. Также он рассказал, что украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери.
Отстранение российских команд и спортсменов от международных соревнований? Для меня у спорта нет ничего общего с политикой. Спорт – это культура, поэтому принятие таких решений я считаю неправильным. Люди должны продолжать участвовать в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь,
– подытожил Луческу.
Что известно о Луческе
- Луческу имеет опыт работы в России. В 2016 – 2017 годах он возглавлял Зенит.
- Мирча Луческу, отдавший 12 лет своей жизни донецкому Шахтеру и выигравший с ним 22 трофея, с лета прошлого года работает в киевском Динамо.
- Под его руководством "бело-голубые" стали чемпионами страны, выиграли Кубок и Суперкубок Украины.