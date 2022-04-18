Спорт должен нести мир и объединение, а россияне несут смерть и ужас, – скелетонист Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич делает все возможное для скорейшей победы своей родной страны. Он занимается волонтерством в Киеве и борется на информационном фронте.

Сообщение от россиян

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Владислав рассказал, что некоторые российские спортсмены писали ему. Однако эти сообщения были не со словами поддержки или сострадания, а из заезженного: "спорт вне политики".

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"Писали, что им жаль, что такое происходит, но публично никто из них не выступил. Эти сообщения появились, потому что мы активно поднимали тему об отстранении россиян и белорусов. Они писали о том, что спорт вне политики, какой-то поддержки на самом деле я не видел, не видел извинений за то, что делает их государство, не видел публичных заявлений по этому поводу.

Есть статистика, что большинство населения России поддерживает эти действия, спортсмены молчат. Я надеюсь, что больше не увижу российских спортсменов на международной арене, что там больше никогда не будет", – отметил Гераскевич.

Наша миссия не навредить российским спортсменам, наша миссия поскорее закончить войну, потому что фото, которые мы видели из Бучи, Ирпеня, Гостомеля – это просто ужас. И своим молчанием, игнорированием россияне это поддерживают. Спорт должен нести мир и объединение, а россияне несут смерть и ужас, поэтому, конечно, они ни в коем случае не должны быть на международной арене,

– подчеркнул спортсмен.

Пожизненная дисквалификация

Скелетонист подчеркнул, что те спортсмены, которые поддерживают войну, должны пожизненно дисквалифицированы от мирового спорта. Также он рассказал, что делать с теми, кто все же осудил действия своей власти.

"Я считаю, те, кто поддерживает действия российской армии, должны быть дисквалифицированы пожизненно. Против тех, кто молчал, должны быть жесткие санкции: дисквалификация от Олимпиады. Спортсмены, поддержавшие Украину, выступили против войны, их немного, я видел, они могут выступать, но уже не за Россию, а за какую-то другую страну. И конечно, что не за Украину. Такие атлеты помогают остановить эту войну, они высказываются за мир и Украину.

Не забываем, что очень много российских и белорусских спортсменов военные, поэтому они имеют прямое отношение к войне. Их должны пожизненно дисквалифицировать. Поддержание войны – это максимальная противоположность того, что несет в себе спорт", – отметил скелетонист.

Владислав Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде.

На Играх в Пекине он занял 18 позицию.

Лучший его результат на Кубке мира – 6 место.