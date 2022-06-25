Ризатдинова: Меня не поддержал ни один представитель нашего вида спорта

Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризадинова не дает миру спортивному сообществу забыть о преступлениях российских оккупантов. Титулованная спортсменка активно высказывается об отстранении россиян.

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"У каждого украинца сейчас свой фронт для борьбы с российской агрессией. Нам очень часто приходится слышать, что спорт вне политики. Но события последнего времени раз и навсегда отрицают это утверждение. И начну я со своего вида спорта.

Меня, как олимпийский призер, не поддержал ни один представитель нашего вида спорта. Вида спорта, который всегда ассоциируется с женственностью. Ни одна спортсменка, ни один тренер из РФ и Беларуси не выразили хотя бы слов сострадания и поддержки, о выражении собственной позиции я уже даже не вспоминаю", – отметила гимнастка.

"Спорт – это мир"

Титулованная украинская спортсменка подчеркнула, что даже смерть юной гимнастки Екатерины Дяченко не растрогала спортсменов из России и Белоруссии. Девочка погибла в марте 2022 года от российской агрессии, в ее дом попал снаряд.

Даже когда наш мир покинул ангел, наша звездочка, гимнастка из Мариуполя Екатерина Дяченко, даже это не растрогало российских спортсменов. Вы скажете, что спортсмены не обязаны выражать свою позицию. Да? Почему тогда представительницы нашего вида спорта и не только вышли на всем известный концерт, надев символы войны, и, что самое циничное, на фоне олимпийской формы?

– подчеркнула Анна.

"Это не высказывание позиции? Но ведь спорт "вне" политики правда? Спорт – это мир. Олимпийский спорт – это объединение мира. Это семья, в которой не может быть места войне", – добавила Ризадинова.

К слову. Ризадинова – бронзовый призер Олимпиады-2016. Художественная гимнастка стала третьей в индивидуальном многоборье. Также украинка является многократной чемпионкой мира и Европы.