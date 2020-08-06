В компании Ferrexpo продолжается расследование целевого использования выделенных на нужды ФК "Ворскла" спонсорских средств и кредита. А также соблюдение при этом законодательства и других требований.

На время расследования спонсорские выплаты компанией Ferrexpo футбольному клубу приостановлены. Об этом говорится в отчете компании, сообщает "Интерфакс-Украина". Инициатором расследования выступил совет директоров, а проводит его комитет независимых директоров (Committee of Independent Directors, CID).

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Сколько "Ворскла" получила от Ferrexpo. В первом полугодии 2020 года спонсорские выплаты "Ворскле" составили 1,51 миллиона долларов. А в целом закупка услуг рекламы, маркетинга и PR за этот период составила 2,15 миллиона долларов. Хотя за аналогичный период 2019 года клуб получил от Ferrexpo за это значительно больше – 5,38 миллиона долларов.

Расследование началось после того, как сразу два рейтинговых агентства – Standard & Poor'S и Moody's Investors Service – понизили рейтинг компании Ferrexpo. И именно спонсорские выплаты ФК "Ворскла" указывались среди одних из причин. Мажоритарным владельцем Ferrexpo является Константин Жеваго, который является почетным президентом "Ворсклы".

Еще одной причиной расследования стало выявление займа в размере 16,98 миллиона долларов, которую кипрская компания FC Vorskla Cyprus Limited предоставила компании Collaton Limited, которая связана с группой компаний. В отчете уточняется, что в прошлом компания Ferrexpo Middle East FZE осуществляла спонсорские выплаты FC Vorskla Cyprus Limited и украинскому ООО "ФК "Ворскла".

"Вместе со сторонними привлеченными юридическими консультантами и специалистами-криминалистами по бухгалтерии, CID пригласил у ФК "Ворскла" и иных третьих лиц информацию об использовании спонсорских средств", – указано в документе.

Согласно документу, CID получил письменные подтверждения от ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited и Жеваго с подробным описанием использования средств – для реконструкции и строительства указанных ФК "Ворскла" стадионов и тренировочных площадок в Украине. Кроме того, CID был проинформирован, что после завершения капитальных проектов эти активы будут подлежать продаже и обратной аренде, а вырученные средства будут использованы для полного погашения кредита Collaton Limited.