Игра в молчание продолжается: Минспорта не ответило УАФ по поводу участия сборной в отборе Евро-2024

Министерства молодежи и спорта не могут объяснить федерациям собственный приказ, запрещающий украинцам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Похоже, сами чиновники не определились с имплементацией приказа.

На прошлой неделе ведомство Вадима Гутцайта издало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещается участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Правда, под инициативой Минмолодежьспорта почему-то расписался заместитель министра Матвей Бедный.

Читайте также Необъявленный бойкот или выстрел в ногу: 13 вопросов без ответа к Гутцайту и правительству

УАФ ждет разъяснений Министерства молодежи и спорта

Достаточно размытая в трактовке инициатива правительства вызвала множество вопросов. УАФ Андрея Павелко сразу отправило в Минспорта запрос с просьбой прокомментировать приказ. Ведь в июне сборная Украины будет играть матчи отбора Евро-2024, а осенью украинские клубы будут соревноваться в еврокубках. Как известно, в эти турниры УЕФА допустила команды Беларуси – союзника агрессора.

Однако Минмолодежьспорта не спешит с комментариями. Как сообщил журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский, УАФ на данный момент не получила ответа на приказ.

"По моей информации, УАФ направила запрос в министерство, чтобы им объяснили, как это читать, с какой стороны: налево, направо, вверх, вниз. Они пока не получили никакого ответа.

Кстати, приказ не подписал Вадим Гутцайт. Не знаю, может, ему было стыдно, он разучился писать. Он даже крестика там не поставил. Расписался заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бедный", – сказал Спиваковский.

Приказ есть, а как его выполнять никто не знает

Таким образом, странное поведение Минмолодежьспорта продолжается. Ведь всем понятно, что отказ от участия в турнирах ФИФА и УЕФА приведет сразу к бану УАФ. Следствием этого станет крушение украинского футбола. Брать на себя такую ответственность никто не желает. Поэтому лучше отдать соответствующее решение заместителю и ждать реакции общества. В настоящее время сборная Украины и клубы находятся в подвешенном состоянии, не зная своего будущего. Вместо того чтобы озвучить четкую позицию, Министерство молодежи и спорта занимается откровенным популизмом.