Европе далеко до США: Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных команд мира

Издание Forbes составило свой традиционный рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. В первой десятке доминируют команды, представляющие США.

50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 256 миллиардов долларов (в среднем 5,12 миллиарда долларов), что на 15% больше, чем год назад. При этом, чтобы попасть в этот список, команда должна быть оценена по меньшей мере в 3,7 миллиарда долларов, что на 19% больше по сравнению с 2022 годом.

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В топ-50 рейтинга Forbes сплошное доминирование команд в американский футбол – их 30 (из 32, выступающих в НФЛ), а семь из них именно в первой десятке.

Да и всего спортивных клубов из США в этом списке – 41. Английских команд – 3, немецких – 2, испанских – 2, французских – 1, итальянских – 1 (и это не футбольная команда). Например, только команд из штата Калифорния в этом списке – 8.

Лидирует в списке команда "Даллас Ковбойс" (американский футбол). Ее оценили в 9 миллиардов долларов. При этом последний раз эта команда выигрывала Супербоул еще в 1995 году. В то же время, эта команда занимает первое место с 2016 года. А в 2022 году ее оценили в 8 миллиардов долларов.

При этом "Канзас Сити Чифс", действующие победители Супербоула (также побеждавшие в 2020 году и игравшие в финале в 2021 году), в этом рейтинге лишь на 35-м месте с отметкой в 4,3 миллиарда долларов.

На втором месте в рейтинге команда по бейсболу "Нью-Йорк Янкис" – 8,8 миллиарда долларов. Она поднялась на две позиции, а ее стоимость выросла на 2,2 миллиарда долларов.

Третье место заняла баскетбольная команда "Голден Стейт Уорриорс" – 7 миллиардов долларов. В 2022 году "воины" были на восьмом месте и даже не самой дорогой баскетбольной командой. Тогда их оценивали в 5,6 млрд долларов. А опережали их в этом рейтинге "Нью-Йорк Никс", которые тогда были на шестом месте с оценочной стоимостью в 5,8 миллиарда долларов.

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"Даллас Ковбойз" (НФЛ) – 9 миллиардов долларов; "Нью-Йорк Янкиз" (МЛБ) – 7,1 миллиарда долларов; "Голден Стейт Уорриорз" (НБА) – 7 миллиардов долларов; "Нью-Ингленд Петриотс" (НФЛ) – 7 миллиардов долларов; "Лос-Анджелес Ремс" (НФЛ) – 6,9 миллиарда долларов; "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 6,8 миллиарда долларов; "Чикаго Беарз" (НФЛ) – 6,3 миллиарда долларов; "Лас-Вегас Рейдерс" (НФЛ) – 6,2 миллиарда долларов; "Нью-Йорк Никс" (НБА) – 6,1 миллиарда долларов; "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ) – 6,1 миллиарда долларов;

Самая дорогая команда по традиционному футболу лишь на одиннадцатом месте в этом списке. И это мадридский "Реал", который был оценен в 6,07 миллиарда долларов. "Сливочные" сохранили за собой лидерство среди футбольных клубов. Ведь в 2022 году тоже были самой дорогой футбольной командой. За год команда подорожала почти на один миллиард долларов (в 2022 году оценивалась в 5,1 миллиарда долларов), благодаря чему поднялись с 13-го места на 11-е.

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На 13-е место в общем рейтинге поднялся "Манчестер Юнайтед" – "красные дьяволы" оценены в 6 миллиардов долларов (4,6 миллиарда долларов "стоили" в 2022 году). И благодаря этому они обошли "Барселону". Этот испанский клуб, который в 2022 году был на 15-м месте, опустился на 18-е. При этом стоимость "блаугранас" выросла с 5 миллиардов долларов до 5,508 миллиарда долларов.

"Ливерпуль" замыкает первую двадцатку – 5,288 миллиарда долларов. Команда значительно прибавила в стоимости (4,45 миллиарда долларов в 2022 году).

В новом рейтинге "Манчестер Сити" (4,99 миллиарда долларов и 23-е место) сумел обойти "Баварию" (4,86 миллиарда долларов, 24-е место). В 2022 году немецкий клуб как раз был над "горожанами".

Еще один футбольный клуб в рейтинге – ПСЖ (4,21 миллиарда долларов, 36-е место). При этом французский клуб вырос в цене более чем на один миллиард долларов в год (3,2 миллиарда долларов и 48-е место в 2022 году)

Впервые с 2013 сразу две команды Формулы-1 вошли в топ-50. Ferrari занимает 45-е место и стоит 3,9 миллиарда долларов, а Mercedes занимает 47-е место с 3,8 миллиарда долларов. Рост оценки этих гоночных команд привел к тому, что они опередили "Бруклин Нетс" и "Челси", которые в 2022 году были на 48-м и 50-м местах соответственно. Так что в 2023 году этим клубам уже места в топ-50 не нашлось.

В рейтинге представлены всего пять видов спорта – американский футбол (30 команд), футбол (7 команды), баскетбол (6 команды), бейсбол (5 команды), гонки (2 команды).

Ни одна хоккейная команда или клуб по крикету не попала в топ-50 этого года. "Нью-Йорк Рейнджерс" с состоянием 2,2 миллиарда долларов является самой дорогой хоккейной командой, а "Мумбаи Индианс" с состоянием 1,3 миллиарда долларов является самой дорогой командой по крикету.