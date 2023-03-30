Кто из россиян не поедет на Олимпиаду: Bild опубликовал черный список друзей Путина

Любители Путина станут токсичными в спортивном обществе. Авторитетное немецкое издание Bild обнародовало фамилии российских спортсменов, которые не смогут претендовать на участие в Олимпийских играх.

28 марта МОК принял ограничение на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Под запрет попали те атлеты, которые активно поддерживают агрессию России, а также те, кто имеет отношение к армиям стран-агрессоров.

Подробнее "Приложим усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены", - Гутцайт

Спортивный бан друзей Путина

Под этот критерий подпадает большая группа российских и белорусских спортсменов. Немецкое издание Bild назвало имена некоторых атлетов, которые не смогут участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

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Отметим, что этот список далеко не полон. После Олимпиады в Токио 2020 Министерство обороны РФ заявило, что более 20 медалистов имеют воинское звание. Кроме того, значительная группа российских спортсменов активно поддерживает геноцид украинцев в публичных выступлениях и социальных сетях.