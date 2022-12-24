Месси снова оставил Роналду позади: список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года

Издание Forbes подвело итоги финансового года среди спортсменов и определило наиболее успешных атлетов. Рейтинг возглавил лучший футболист чемпионата мира 2022 Лионель Месси.

Сразу три спортсмена заработали в 2022 году более 100 миллионов долларов. Возглавил рейтинг финансово успешных спортсменов Лионель Месси, имевший суммарный доход в 130 миллионов.

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Извечный соперник Месси на футбольном поле Криштиану Роналду заработал 115 миллионов. В списке самых богатых их разделил Леброн Джеймс. Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс пополнил свое состояние на 121,2 миллиона.

, звезда сборной Португалии сможет обойти своего конкурента, если согласится на переход в саудовский клуб Аль-Наср. Арабские шейхи обещают Кришти зарплату в 200 миллионов евро за сезон.

Список самых высокооплачиваемых спортсменок мира возглавила теннисистка Наоми Осака. Ее суммарный доход составил 51,1 миллиона долларов.

Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов в 2022 году

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 130 миллионов

2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 121,2 миллиона

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 115 миллионов

4. Неймар (Бразилия, футбол) – 95 миллионов

5. Стефен Карри (США, баскетбол) – 92,8 миллиона

6. Кевин Дюрант (США, баскетбол) – 92,1 миллиона

7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 90,7 миллиона

8. Сауль Альварес (Мексика, бокс) – 90 миллионов

9. Том Брейди (США, американский футбол) – 83,9 миллиона

10. Яннис Адетокунбо (Греция, баскетбол) – 80,9 миллиона