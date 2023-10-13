Роналду вернулся на вершину: топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года

Саудовская Аравия встряхнула футбольный мир, предложив звездам астрономические контракты. Это существенно сказалось на годовых доходах самых высокооплачиваемых футболистов.

В прошлом году Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Казалось, что лидер Пари Сен-Жермен наконец нарушил гегемонию Роналду и Месси. Однако 2023 год снова вернул все на свои места.

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Роналду утер нос Месси

Авторитетное издание Forbes опубликовало список 10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2023 год. 38-летний португалец Криштиану Роналду спустя год отсутствия вернулся на трон.

Благодаря щедрости саудитов, его доход пополнился на 260 миллионов долларов. Эта сумма включает деньги, полученные за игру на футбольном поле – 200 миллионов, а также разнообразные коммерческие соглашения – 60.

Извечный конкурент Роналду аргентинец Лионель Месси расположился на второй строчке. Он получит на счет сумму почти вдвое меньшую – 135 миллионов долларов.

В спину ветеранам дышат экс-партнеры Месси по французскому ПСЖ: Неймар и Мбаппе. Они получат 112 и 110 миллионов соответственно.

А замыкает пятерку самых богатых экс-звезда Реала Карим Бензема, который тоже соблазнился большими деньгами и переехал в Саудовскую Аравию. Он разбогател на 106 миллионов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона

Криштиану Роналду (Ан-Наср) – 260 млн долларов (на поле – 200 млн, вне поля – 60 млн) Лионель Месси (Интер Майами) – 135 млн долларов (65+70 млн) Неймар (Аль-Хилаль) – 112 млн долларов (80+32 млн) Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн долларов (90+20 млн) Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 млн долларов (100+6 млн) Эрлинг Голланд (Манчестер Сити) – 58 млн долларов (46+12 млн) Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 млн долларов (35+18 млн) Садио Мане (Аль-Наср) – 52 млн долларов (48+4 млн) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 млн долларов (35+4 млн) Гарри Кейн (Бавария) – 36 млн долларов (26+10 млн)

. Для сравнения напомним состояние звезд в прошлых годах. В 2022 году самым высокооплачиваемым футболистом стал Килиан Мбаппе – 128 миллионов, а в 2021 году Роналду – 125 миллионов. В 2014 году португалец, тогда игравший за Реал, заработал 73 миллиона.