Жан Беленюк – чемпион Олимпиады-2020. Он единственный из нашей сборной завоевал золотую медаль в Токио. До Беленюка олимпийское золото по греко-римской борьбе выигрывал только один украинец – Вячеслав Олейник. Было это в 1996 году.

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– Какие слова ты слышал чаще всего после Олимпийских игр?

– Хочу отвлечься на секундочку и поздравить всех с этим праздником. Это действительно большой праздник, спасибо организаторам. И еще один момент. Здесь присутствует много родственников наших олимпийцев, моя мама, хочу, чтобы мы все им похлопали.

По поводу поздравлений – в первую очередь, все поздравляют, во вторую, просят посмотреть олимпийскую медаль, потому что она в одном экземпляре и, наверное, пользуется некоторым спросом.

– В последнее время с собой медаль?

– Нет, я уже устал ее с собой брать постоянно – лежит дома.

– Мне кажется, что во время твоего финала в Украине все остановилось – все болели за тебя.

– С одной стороны, это и хорошо, с другой – как посмотреть. Люди, сама знаешь, как относятся к народным депутатам, говорят, что сам не работает и другим не дает, поэтому смотря с какой стороны посмотреть.

Но мне очень приятно, благодарен всем, кто болел и переживал за наших олимпийцев. Мы чувствовали эту поддержку.

– Как тебя встретили на работе?

– Встретили хорошо, много фотографировались – даже представители других фракций. Золотая медаль объединила весь парламентский зал, – сказал Беленюк.

"Золото" Беленюка на Олимпиаде