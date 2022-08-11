Специально для Николенко: Эвертон представил комплект сине-желтой формы

Эвертон представил третий комплект амуниции. Эта форма будет особенной для Виталия Миколенко.

Особые цвета новой формы Эвертона

Клуб Миколенко представил третий комплект формы на сезон-2022/2023. Техническим спонсором стала датская компания Hummel.

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На желто-синей форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ клуба. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Эта форма вдохновлена ​​формой, в которой Эвертон играл в 1990 – 1992 годах.

Вратарская форма выполнена в тонах мандарина с золотыми и чёрными вставками.

Яркое видео представление

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