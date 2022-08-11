Особливі кольори нової форми Евертона
Клуб Миколенка представив третій комплект форми на сезон-2022/2023. Технічним спонсором стала датська компанія Hummel.
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На жовто-синій формі замість клубного герба зображена Вежа принца Руперта – вежа в районі Евертон міста Ліверпуль, насамперед відома як символ клубу. Також контури вежі розташовані в нижній частині футболки.
Ця форма натхненна формою, в якій Евертон грав у 1990-1992 роках.
Воротарська форма виконана у тонах мандарина з золотими та чорними вставками.
Яскраве відео представлення
Як Евертон зіграв з Динамо
- Ліверпульська команда запропонувала Динамо провести благодійний матч на "Гудісон Парк". Для Віталія це була перша зустріч з колишнім клубом.
- Миколенко був капітаном "ірисок" у матчі проти "біло-синіх". Евертон переміг Динамо з рахунком 3:0.
- Наприкінці матчу на поле вийшов фанат "ірисок", який активно допомагав Україні, він забив пенальті у ворота киян.
- Чоловік перших днів повномасштабної війни в Україні проти росії волонтерив для українських біженців. Зокрема він розвозив їжу.
- Уболівальник впевнено пробив у кут воріт Дениса Бойка та на емоціях впав на коліна під час святкування голу. Уся команда Евертона підійшла до фаната, щоб привітати з голом.
- Нагадаємо, що Віталій виступає за Евертон з січня 2022 року. За його трансфер "іриски" заплатили 23,5 мільйони євро Динамо.