Особливі кольори нової форми Евертона

Клуб Миколенка представив третій комплект форми на сезон-2022/2023. Технічним спонсором стала датська компанія Hummel.

Читайте також Підкат року: як Миколенко врятував Евертон від неминучого голу – ефектне відео

На жовто-синій формі замість клубного герба зображена Вежа принца Руперта – вежа в районі Евертон міста Ліверпуль, насамперед відома як символ клубу. Також контури вежі розташовані в нижній частині футболки.

Ця форма натхненна формою, в якій Евертон грав у 1990-1992 роках.

Воротарська форма виконана у тонах мандарина з золотими та чорними вставками.

Яскраве відео представлення

Як Евертон зіграв з Динамо