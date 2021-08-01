Спасибо за сборную, – реакции соцсетей на отставку Шевченко

1 августа 2021 , 18:22
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Источник:

24 канал

Украинское футбольное сообщество 1 августа всколыхнула мощная весть. Андрей Шевченко заявил, что покидает тренерский мостик сборной Украины.

Наставник национальной команды отметил, что у него закончился контракт с УАФ. Болельщики сине-желтых сразу отреагировали на это сообщение.

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В социальных сетях фаны сборной Украины благодарили Андрея Шевченко за яркую игру и результаты:

  • В 2019 году "сине-желтые" выиграли группу во втором дивизионе Лиги наций.
  • Напрямую квалифицировались в групповой этап чемпионата Европы-2020.
  • На европейском форуме национальная команда дошла до 1/4 финала.
Автор: Олег Васьків