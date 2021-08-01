Керманич національної команди зазначив, що у нього закінчився контракт з УАФ. Вболівальники синьо-жовтих одразу відреагували на це повідомлення.

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Вболівальники дякують Шеві

У соціальних мережах фани збірної України дякували Андрієві Шевченкові за яскраву гру та результати: