Наставник национальной команды отметил, что у него закончился контракт с УАФ. Болельщики сине-желтых сразу отреагировали на это сообщение.

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