Наставник национальной команды отметил, что у него закончился контракт с УАФ. Болельщики сине-желтых сразу отреагировали на это сообщение.
Читайте также Шевченко покидает сборную Украины
Болельщики благодарят Шеву
В социальных сетях фаны сборной Украины благодарили Андрея Шевченко за яркую игру и результаты:
- В 2019 году "сине-желтые" выиграли группу во втором дивизионе Лиги наций.
- Напрямую квалифицировались в групповой этап чемпионата Европы-2020.
- На европейском форуме национальная команда дошла до 1/4 финала.