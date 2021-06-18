Спасибо за победу, я поставил 50 гривен,– Сидорчук о комментариях фанатов после матча Евро-2020

Сборная Украины 17 июня одержала дебютную победу на Евро-2020. Полузащитник Сергей Сидорчук рассказал о реакции болельщиков после победы над Северной Македонией.

Забавные реакции на победу Украины

Сергей Сидорчук сыграл два матча на Евро-2020. В первой игре против Нидерландов динамовец вышел в стартовом составе "сине-желтых" и запомнился желтой карточкой. Во втором туре против Северной Македонии вышел на футбольное поле со скамейки для запасных. На 78-й минуте полузащитник заменил другого игрока Динамо Николая Шапаренко.

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На пресс-конференции после победы над Северной Македонией Сидорчук откровенно рассказал о забавных комментарии фанатов. Динамовец признался, что люди не скрывают, что ставили ставки на победу Украины в этой встрече.

Одному футболисту после поражения от Нидерландов написали такое, что здоровому человеку такое в голову не придет. А сейчас популярное сообщение в инстаграме: "Спасибо за победу. Я на вас поставил 50 гривен". Вчера, когда на разминке начали петь "Червону руту", пробежали мурашки по коже,

– сказал футболист.

Смотрели матч Нидерландов всей командой

Сидорчук прокомментировал первую победу на чемпионате Европы-2020. Победа Нидерландов над Австрией (2:0) повысила шансы Украины на выход в плей-офф турнира. Сергей рассказал, что вся команда собралась для совместного просмотра матча: "Понятное дело, болели за Нидерланды, чтобы они как можно больше забили и нам легче было. Выходя в плей-офф, уже не будет слабых команд. Нужно держать хвост топориком. Не нужно делать из вчерашней победы что-то величественное. Нужно оставаться на земле. Задачу-минимум мы выполнили, но всегда хочется забираться как можно дальше".